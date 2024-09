Formel 1: 19-jähriges Talent schreibt Geschichte

Und es war ein historischer Zähler! Denn der Brite ist der erste Pilot in der Formel-1-Geschichte, der bei seinen beiden ersten Grand-Prix-Teilnahmen Punkte für verschiedene Teams holt. Im März hatte er in der Motorsport-Königsklasse debütiert. Beim Großen Preis von Saudi-Arabien war er als Ersatzfahrer für den erkrankten Carlos Sainz für Ferrari an den Start gegangen und auf Rang sieben gefahren.