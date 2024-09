„Not gegen Elend“: Kopfschütteln nach F1-Crash

Nach dem Baku-Crash zwischen Sergio Perez und Carlos Sainz in der vorletzten Runde gab es richtig viel Gesprächsstoff. Die Entstehung des Unfalls sorgte für Kopfschütteln. „Ich sage Not gegen Elend“, übte Ex-Rennfahrer und TV-Experte Ralf Schumacher Kritik an beiden Piloten.