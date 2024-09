Saalfelden stimmt ab: Leben oder Leere im Kika?

Probieren wir es einfach und machen was daraus“: Das waren die Gedanken von Patrick Müller und Klaus Wallner, als sie sich 2022 das Kika-Gebäude um rund fünf Millionen Euro sicherten. Gebaut im Jahre 1993 gilt das rot-weiße und dreistöckige Gebäude mit rund 10.000 Quadratmetern Verkaufsfläche als eines der wohl auffälligsten und größten in Saalfelden – gelegen direkt an der B311.