Wegen Schulumbau: Unterricht im Gasthaus-Saal

„Der Umbau hat sich leider etwas verzögert und deshalb ist es noch nicht möglich, alle Schüler dort zu unterrichten“, erklärt Bürgermeister Franz Richau. Deshalb entschloss sich die Volksschule gemeinsam mit dem Gemeindechef zu einer etwas ungewöhnlichen, aber unkomplizierten Lösung: „Mehr als 30 Schüler von drei betroffenen Klassen werden in den ersten zwei Schulwochen in Ausweichquartieren unterrichtet. Wir sind froh, dass es so funktioniert“, so Richau im Gespräch mit der „Krone“. Denn während drei Klassen zwar im Erdgeschoss der Volksschule unterrichtet werden können, müssen die Schüler von zwei weiteren Klassen im Speisesaal des Rosseggerhofs und im Sitzungssaal der Gemeinde die Schulbank drücken.