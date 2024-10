Feuerwehr brachte in letzter Sekunde sechs Ordner

„Feuerwehrrot“ gab es angeblich nicht

Für Unverständnis sorgt die Aussage des Kommandanten in einem Mail, dass der Mercedes in Schwarz gekauft wurde, weil es ihn in „Feuerwehrrot“ nicht gibt. Im benachbarten Wels stehen drei Mercedes GLC in der Feuerwehrgarage – Baujahre 2019, ’21 und ’24. „Alle in Rot“, so Bürgermeister Andreas Rabl (FP). Der diensthabende Kommandant darf das neueste Fahrzeug „im Permanenzdienst benutzen, um in kürzester Zeit am Einsatzort zu sein“, so der Stadtchef. In Marchtrenk wird das Auto nun auch rot foliert und feuerwehrtechnisch ausgestattet.