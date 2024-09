Wollte Rumäne seinen eigenen Bruder töten?

Eine Tat, zwei Versionen

Am Silvestertag feierte der 37-Jährige mit seiner Freundin, da kam auch der Bruder mit Frau und zwei Kindern zu Besuch. „Uneingeladen“, wie der Angeklagte in seinen Ausführungen betonte. Ein Streit entbrannte. Beide Brüder gerieten aneinander. Ab da unterscheiden sich die Erzählungen: Staatsanwalt Roland Finster spricht von Mordversuch. „Der Angeklagte griff sich eine Eisenstange und lauerte seinem Bruder im Stiegenhaus auf.“ Mit der Stange schlug er einmal gegen den Kopf seines Bruders. Dieser verlor das Bewusstsein und zog sich durch den „lebensgefährlichen“ Schlag mehrere Brüche im Gesicht zu. „Ein gezielter Akt“, so Finster. Verteidiger Oskar Weiß hält dagegen: Der Vorwurf des versuchten Mordes sei „überzogen“.