Streit unter Nachbarn: Senior (86) zückte Messer

Mehr Klarheit brachte die Aussage des Opfers: „Unser Verhältnis war hervorragend, bis der Angeklagte eine neue Frau kennengelernt hat. Seit die Frau da ist, gibt es so einen Lärm im Haus. Deshalb wollte ich ihn konfrontieren und ihm sagen, er soll den Lärm abstellen.“ Das Messer habe ihn aber ganz perplex gemacht: „Da hab ich ihn in den Schwitzkasten genommen und wir sind beide gestürzt.“ Und Stichbewegungen? Nein, erklärt der 78-Jährige deutlich: „Er hat mich sicher nicht gestochen.“ Die Löcher im Pulli seien nämlich beim Sturz entstanden, als er an einer Blechkante ankam.