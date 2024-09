Nahversorger pleite: Ortschef als „Einkaufstaxler“

Lebensmittel-Kette gibt Standort auf

Eine Wirtschaftlichkeitsrechnung des Lebensmittel-Unternehmens soll ergeben haben, dass der Standort in Pucking nicht positiv geführt werden könne, was zur Folge hat, dass man ihn aufgibt. Ein möglicher Grund für den Rückzug könnten natürlich auch die zukunftsträchtigen Pläne Altofs sein. „Es wird immer schwieriger, die Basis-Infrastruktur zu halten, deshalb wollen wir in Pucking ein Kommunalzentrum mit Nahversorger, Bank, Ärzten und Wohnungen realisieren. Eine Umwidmung für die Fläche, wo es entstehen soll, haben wir bereits eingeleitet“, betont der Ortschef.