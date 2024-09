Flaute am Kärntner Immobilienmarkt spürbar

Österreichs Immobilienmarkt kränkt ordentlich. Auch in Kärnten sind die Zahlen der Verkäufe stark rückläufig. „Die Rekordumsätze hatte Kärnten 2022, jetzt ist die Talsohle erreicht“, erklärt Peter Dohr vom Immobilienunternehmen Remax. Während in Kärnten damals rund 1,2 Milliarden Euro in der Immobilienbranche lukriert wurden, sind es heuer nur noch 712 Millionen Euro.