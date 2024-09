Caterina Valente im Alter von 93 Jahren gestorben

Valente verband Exotik und Eleganz

Die am 14. Jänner 1931 in Paris als Kind italienischer Artisten geboren, sang auf Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch und anderen Sprachen und stieg damit zum Weltstar auf. Valente brachte Exotik und Eleganz in die biederen deutschsprachigen 50er- und 60er-Jahre, oftmals mit einem Augenzwinkern wie bei ihrem Hit „Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini“. Sie hatte aber auch Chart-Hits in den USA, sang mit Dean Martin oder Rock'n‘Roll-Ikone Bill Haley.