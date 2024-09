Aus für Kindergarten-Symbole: Das sagt die Behörde

Wir befinden uns in den städtischen Kindergärten in einem Prozess der Auseinandersetzung und haben uns die Aufgabe gestellt, die an manchen Standorten schon sehr alten bunten Erkennungssymbole und vor allem die Art, wie ein Kind zu „seinem Symbol“ kommt, zu überdenken. Vermieden werden soll damit, dass Kinder Symbole unreflektiert zugeteilt bekommen oder später eintretende Kinder eventuell ein „übrig gebliebenes“ Symbol erhalten, mit welchem sie keine positiven Assoziationen haben.