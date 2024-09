Bayern-Verteidiger Kim entschuldigt sich bei Fans

Nachdem sich Min-jae Kim im Anschluss an das Pfeifkonzert bei Südkoreas 0:0 gegen Palästina mit den eigenen Fans angelegt hatte, entschuldigte sich der Bayern-Verteidiger nun dafür. „Ich denke, dass mein Verhalten falsch war“, so Kim vor dem 3:1-Erfolg über den Oman am Dienstag.