Die politische Macht von Taylor Swift

Belege für die Power von „Swiftynomics“ gibt es in Zahlen. Die 60 Auftritte ihrer „ERA“-Tournee – sie verkaufte 4,3 Millionen Tickets für durchschnittlich 238 Dollar – generierten allein in den USA über eine Milliarde Dollar Umsatz. Selbst die nüchterne US-Notenbank erwähnte Swift namentlich in einem offiziellen Bericht zur wirtschaftlichen Erholung der Tourismus-Industrie. Am Beispiel von Philadelphia, wo Hotelbuchungen in nur einem einzigen Monat die Werte von vor der Pandemie erreicht hatten - „hauptsächlich durch den Zustrom von Besuchern der Taylor-Swift-Konzerte“.