Trump postet sogar Fake-Bild von Taylor Swift

Fake-Bilder mit KI erstellt

Ein Eintrag des republikanischen Kandidaten auf Truth Social vom Sonntag zeigte Swift in rot, weiß und blau gekleidet mit der Bildunterschrift „Taylor Swift Wants You To Vote For Donald Trump“. „Ich akzeptiere!“ schrieb Trump. Andere offenkundig manipulierte Bilder zeigten Frauen in T-Shirts mit der Aufschrift „Swifties für Trump“.