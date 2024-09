Politik-Auftritte bei Polizeishow auf Salzburgring

Rund 2000 Polizisten in Salzburg im Einsatz

Der oberste Polizeichef nutzte kurz vor der Nationalratswahl, die Gelegenheit, am Dienstag mit Parteifreundin und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler sowie Landespolizeidirektor Bernhard Rausch die Angelobung von 86 Polizeischülern am Salzburgring zu begleiten. 52 Polizistinnen feierten im selben Rahmen den Abschluss ihrer knapp zweijährigen Grundausbildung. Damit hat die Salzburger Polizei rund 2000 Polizisten im Einsatz, wie Hans Wolfsgruber, Leiter der Polizei-Pressestelle bestätigt.