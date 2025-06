Lkw-Lenker streifte Rennrad beim Überholen

Der 70-jährige Radfahrer war am Samstagvormittag auf der Gerlos Bundesstraße in Richtung Mittersiller Stadtplatz unterwegs. Ein 49-jähriger slowakischer Lkw-Lenker wollte ihn überholen, kam dabei aber zu nah an den Rennradfahrer heran. Ein Zeuge beobachtete das Unfallgeschehen.