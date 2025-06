Mateschitz zeigt Kunst im Schloss Leopoldskron

„Wir wollen ein bisschen von dem zeigen, was wir in Leopoldskron tun. Viele Menschen haben heute das Gefühl, dass die Dinge in der Welt in die falsche Richtung laufen – ich sage nur Krieg und die Belastung der Umwelt. Aber es liegt an uns allen, die Welt zu verändern. Nicht auf einmal. Aber jeden Tag ein bisschen. Und dafür wollen wir in Salzburg Global unseren Beitrag leisten“, so Martin Weiss.