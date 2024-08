Karoline Edtstadler im freien Fall über der Heimat

„Lustig war’s“, sagte auch Edtstadlers erfahrener Tandempilot. „Kompliment an die Ministerin. Sie war einer sehr angenehmer Passagier.“ Edtstadler, die politisch oft Härte an den Tag legt, konnte am Boden die Glücksgefühle noch immer nicht verbergen. Eine Parallele zur Politik fand die Salzburgerin, die mitten im Wahlkampf steckt, aber sogar zum Tandemsprung. „Man muss cool bleiben, denn man hat es oft nicht selbst in der Hand.“