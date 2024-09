Einbruchsversuch führte Polizei in Cannabis-Zimmer

In den frühen Nachtstunden des 10. September rückte die Polizei zu einem Mehrparteienhaus in Tamsweg aus, nachdem ein vermeintlicher Einbruchsversuch gemeldet wurde. Ein Zeuge gab an, einen Mann beobachtet zu haben, der mit Hilfe einer Leiter versuchte, in ein offenes Fenster einer Wohnung einzusteigen, schreibt die Polizei in einer Aussendung.