Fiskus deckt Kassen-Tricks auf Skihütten auf

Finanz kündigt weitere Überprüfungen an

Zum Drüberstreuen registrierte man noch arbeitsrechtliche Verstöße. Daher wurden fünf Anzeigen nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz und eine Anzeige nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz erstattet. Damit ist die Sache für die Betreiber aber noch nicht ausgestanden: Wegen der aufgedeckten Verstöße stehen ihnen noch 20 Betriebsprüfungen ins Haus, die zu weiteren Strafen führen dürften. „Betrugsbekämpfung ist eine Frage der Gerechtigkeit. Wer betrügt, schadet nicht nur dem Staat, sondern allen ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern“, so Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) in einer Aussendung.