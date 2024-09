18-Jähriger wegen Doppelmordes angeklagt

Mutter krankenhausreif geprügelt

Bereits gerichtsanhängig ist eine weitere dem Jugendlichen zugeschriebene Gewalttat, die sich zeitlich nach den Tötungsdelikten zugetragen hatte. Der 17-Jährige soll am 18. September 2023 seiner Mutter mehrere Rippenbrüche, eine Schädelprellung, Hämatome und Abschürfungen am ganzen Körper zugefügt haben, indem er ihr einen Faustschlag ins Gesicht versetzte und anschließend auf Kopf und Körper der zu Boden gestürzten Frau eintrat. Ob diese Tat in die Schwurverhandlung miteinbezogen oder separat weiterverhandelt wird, ist noch offen.