Zwei Unfälle mit E-Bikes binnen kürzester Zeit

Zunächst stürzte am späten Nachmittag ein 63-jähriger Salzburger in der Moosstraße. Der Mann verlor aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein E-Bike und kam alleinbeteiligt zu Fall. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und alarmierte die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde ins Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Ein Alkomattest ergab einen Alkoholwert von 1,72 Promille. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug der Mann keinen Helm, was das Verletzungsrisiko zusätzlich erhöhte. Der 63-Jährige wurde über eine Anzeige bei der zuständigen Behörde informiert.