ÖVP verliert bei neuem Gswb-Chef an Rückhalt

Mit sehr diplomatischen Worten hat sich die Stadtregierung am Montag aus der Urlaubspause zurückgemeldet. Man werde, wird Bürgermeister Bernhard Auinger in einer Aussendung zitiert, dem neuen Gswb-Geschäftsführer weder einen Persilschein ausstellen, noch wolle man ihn verurteilen. Um aber die im Vorfeld nicht aufgearbeiteten „Dinge“ zu erörtern, lade man den zuletzt in Oberösterreich tätigen Ex-OÖ-Wohnbau-Chef zu einem Gespräch am Mittwoch ein.