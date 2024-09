Kinder am ersten Tag: „Wir freuen uns aufs Lernen“

200 Volksschüler starten am Standort in das neue Schuljahr: Der Großteil besucht die verschränkte Form der Ganztagsbetreuung, wo schon am Vormittag neben Lern- auch Freizeit eingebaut wird. Die Handys bleiben ausgeschaltet in der Schultasche. Mit 22 Lehrerinnen und Lehrern sind alle Stellen besetzt. „Da sind wir in einer glücklichen Lage“, so Direktorin Linsmeier. Zusätzlich absolvieren angehende Lehrer hier ihre Schulpraxis. Sollte es doch beim Unterrichten doch einmal Engpässe geben, greift man auf Ressourcen innerhalb der Schule zurück.