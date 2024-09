Pläne für Klagenfurt: Mehr Platz zum Radfahren

Von 16. bis 22. September findet die Mobilitätswoche statt, in Klagenfurt war vor der Eröffnung der Koralmbahn im Dezember 2025 in der Bahnhofstraße ein großes Event geplant. Das kann nun aber erst im Mai 2025 umgesetzt werden. Da taucht Klagenfurt für eine Woche in die Zukunft ein.