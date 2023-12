Ältestes Modehaus Kärntens erhält die Grüner-Allee

Gregor übernahm das Unternehmen 2021. Heute hat der Modesalon 45 Mitarbeiter, „zehn sind alleine für den Online-Handel verantwortlich. Alle Artikel, die bestellt werden könnten, sind auch in den Geschäften verfügbar. Viele Kunden schauen sich die Artikel zuerst an und bestellen sie danach. Online wird bei uns wie eine Filiale geführt“, so Gregor Grüner, der auch ein Damen bzw. Herren-Modegeschäft in Velden und einen Shop in der Kramergasse hat. In der Fußgängerzone geht das Geschäft gut, die bekannte Architektin Gräfin Itha Starhemberg war in der Kramergasse übrigens für die Innen- und Außengestaltung verantwortlich.