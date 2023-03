Projekt Lebensraum: Neue Einbahn in Bahnhofstraße?

Am Donnerstag tagte ein zwölfköpfiges Gremium, lange wurde um eine Änderung der Einbahn in der Bahnhofstraße von der 8. Mai-Straße bis zur Burggasse diskutiert. Die SP hält eine Öffnung ansonsten für zu gefährlich. Die Höchstgeschwindigkeit in der Bahnhofstraße beträgt 30 km/h. Auch Andreas Käfer von der Traffix-Verkehrsplanung sprach sich dafür aus.