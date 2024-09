Florianis helfen Kameraden in Moldawien

Vor Ort wurden die Fahrzeuge an die moldawischen Kameraden übergeben. Aber damit war der Auftrag noch nicht erledigt, denn die Vorarlberger Florianis schulten die „Feuerwehr-Neos“ auch an den Fahrzeugen ein. Nur mit der Unterstützung aus dem Ausland gelingt es, in Moldawien das Netz der Freiwilligen Feuerwehr weiter auszubauen und auf halbwegs solide Beine zu stellen. Zwar gibt es eine Berufsfeuerwehr, doch bis diese dann tatsächlich auf den schlechten Straßen zum Ort des Geschehens gelangt, ist der Schaden oft bereits angerichtet.