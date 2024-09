Douglas Hoyos (NEOS): Der adlige Hobby-Handwerker

Die Spitzenkandidaten der Parteien kennt jeder. Wer aber sind jene Männer und Frauen, die im Hintergrund die Wahlkampf-Fäden in der Hand halten? Die „Krone“ stellt die „Drahtzieher in der zweiten Reihe“ vor. Dieses Mal spricht NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos über Hass in den sozialen Medien, Politik als Beliebtheitswettbewerb und seine Heimwerker-Liebe.