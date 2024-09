Hunderte „Viagra-Frösche“ in Peru beschlagnahmt

Heilmittel gegen Asthma und Bronchitis soll der Saft des Titicaca-Riesenfrosches in Südamerika sein. Und überdies soll der in Peru und Bolivien heimische „Telmatobius culeus“ über aphrodisierende Wirkung verfügen. Deshalb sind die umgangssprachlich „Viagra-Frösche“ genannten Amphibien fast schon vom Aussterben bedroht. In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist die Population dieser Art wegen Schmugglern, Klimawandel und Umweltverschmutzung um sage und schreibe 80 Prozent zurückgegangen.