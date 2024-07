Darum macht der Titicaca-Riesenfrosch Liegestütze

Die Forscherinnen und Forscher simulierten mithilfe von Stickstoff-Gas in Versuchsbecken im Wiener Tiergarten die sauerstoffarme Umgebung der Frösche in freier Wildbahn. Das Gas verdrängt laut Mitteilung teilweise den im Wasser gelösten Sauerstoff. Dabei konnten sie zunächst beobachten, dass die Frösche ihre Aktivität reduzierten. Sobald der Sauerstoffgehalt des kühlen Nass noch weiter sank, fingen die Tiere an, ihre „Liegestütze“ zu machen.