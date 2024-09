Nicole Kidman trauert um ihre geliebte Mutter

Mama Janelle immer an Kidmans Seite

Für Kidman war ihre Mutter stets eine der wichtigsten Personen in ihrem Leben. Sogar beim Thema Mode holte sich die Hollywood-Ikone immer wieder Rat bei ihrer Mama, wie sie noch im letzten Jahr dem „People“-Magazin verraten hatte. „Meine Mutter ist immer noch stark involviert in das, was ich trage.“