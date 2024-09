57-jährige Nicole Kidman glänzt in gewagtem Kleid

Whodunit-Krimi

Hewson spielt in „Ein neuer Sommer“ eine junge Frau, die in die superreiche Familie von Nicole Kidman einheiratet. Doch die Idylle wird abrupt gestört, als in der Nähe der Villa auf Nantucket eine Leiche entdeckt wird. Die Hochzeitsgesellschaft gerät unerwartet in einen packenden Whodunit-Krimi.