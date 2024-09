Alkolenker versuchte vergeblich, Platz zu tauschen

Am Samstag krachte es gegen 17 Uhr im Gemeindegebiet von Allhaming. Eine 29-Jährige aus Weißkirchen an der Traun war mit ihrer einjährigen Tochter in ihrem Pkw Richtung Neuhofen an der Krems unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 53-Jähriger aus Eggendorf im Traunkreis in die Gegenrichtung. Bei einer Kreuzung bog der 53-Jährige links ab und es kam zum Zusammenstoß.