Lahme Zugpferde | Geringeres Übel

Geringeres Übel. So viele Österreicher lassen diese Polit-Diskussionen über sich ergehen, wo doch, wie uns Meinungsforscher weismachen wollen, nur noch jeder zehnte Wähler unentschlossen sein soll. Könnte glatt sein, dass sich die Umfrager nicht nur wie so oft bei den Wahlergebnissen, sondern auch in dieser Einschätzung täuschen. Denn bei Gesprächen am Arbeitsplatz oder im Freundes- und Familienkreis, beim Sport oder am Stammtisch: Treffen Sie da nicht auch immer wieder auf Unsichere, Unentschlossene? Und wissen Sie selbst überhaupt schon mit absoluter Sicherheit, wen Sie heute in drei Wochen ankreuzen? So finden eben die Kandidaten ihr TV-Publikum. Aber freilich nicht, weil diese glänzende Stars wären. Sondern schlicht, weil so viele Wähler noch auf der Suche nach dem geringeren Übel sind . . .