Erleichterung! Brasilien beendet Pleiten-Serie

Uruguays legendärer Stürmer Luis Suarez erlebte in Montevideo ein frustrierendes letztes Länderspiel. Beim 0:0 gegen Paraguay vergab der 37-Jährige in der 18. Minute die größte Möglichkeit, als er an der Stange scheiterte. So bleibt der als „Pistolero“ bekannte Stürmer bei 69 Treffern für Uruguay, womit er Rekordtorschütze seines Landes ist. Peru gegen Kolumbien endete 1:1.