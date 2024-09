Erstmals Mensch ohne Kontakt zu Tieren erkrankt

Der Erwachsene mit einer Vorerkrankung sei am 22. August im US-Bundesstaat Missouri in ein Krankenhaus eingewiesen worden. Dort habe er antivirale Medikamente gegen Influenza erhalten, habe sich erholt und sei entlassen worden, teilten die Gesundheitsbehörden der USA (CDC) und des Bundesstaates am Freitag mit.