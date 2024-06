Rollator-Senior mit Messer gegen E-Scooter-Fahrer

Angriff auf Schulterhöhe

Ob er sich deshalb am Freitag bewaffnet auf den Weg gemacht hatte, oder das 20 Zentimeter lange Messer nur zufällig dabeihatte, ließ sich nicht klären. Jedenfalls griff der Linzer am Freitagvormittag zur Klinge, als ihm in der Hafenstraße am Gehsteig wieder einmal eines seiner Feindbilder entgegenkam. Am Gehsteig, am Elektroroller. Laut einem Zeugen griff der Pensionist den jungen Mann auf Schulterhöhe mit dem Messer an. Doch das ausgewählte Opfer konnte ausweichen und eine Verletzung vermeiden.