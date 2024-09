Richtig lernen will gelernt sein: Profis helfen!

Die Sommerschule Plus der Arbeiterkammer Tirol war auch heuer wieder gut besucht. Mehr als 300 Kinder ab der 5. Schulstufe nahmen an den kostenlosen Kursen teil, noch laufen die letzten Intensivkurse. Vanessa Trichas, stellvertretende Leiterin der AK-Sommerschule, spricht von sehr guten Erfahrungen: „Gelernt wird in Kleingruppen, ohne Druck und mit schulfremden Trainern. Das ist eine gute Abwechslung zum Schulalltag.“