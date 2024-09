Mit Lehrermangel ins neue Schuljahr

Vollzeit- und Teilzeitstellen noch offen

Noch offen sind laut Bildungsdirektor Heiko Richter eine Vollzeit- und 26 Teilzeitstellen, was vor allem die Pflichtschulen betrifft. Die Verantwortlichen zeigten sich zuversichtlich, dass eine Besetzung noch zu schaffen ist. Nach wie vor habe man zu wenig ausgebildete Lehrpersonen an den Pflichtschulen. Eine hohe Teilzeitquote der Lehrpersonen – 43 Prozent an den Pflichtschulen, 47 Prozent an den Bundesschulen – stellt das System zusätzlich vor Herausforderungen.