Verfahren gegen Weinstein in England eingestellt

Prozess wird neu aufgerollt

Der Produzent von Filmen wie „Der englische Patient“, „Pulp Fiction“, „Good Will Hunting“ oder „Gangs of New York“ wurde schließlich in New York zu einer Haftstrafe von 23 Jahren verurteilt. Ende April hob ein Berufungsgericht in New York die historische Verurteilung wegen Verfahrensfehlern jedoch überraschend auf. Zahlreiche Unterstützer und Aktivistinnen der MeToo-Bewegung hatten sich entsetzt gezeigt. Der Prozess wird neu aufgerollt.