Metallindustrie baut heuer bis zu 8500 Stellen ab

Personalkosten galoppieren davon

„Die hohen Personalkosten sind ein riesiger Wettbewerbsnachteil für Österreich. Die Tariflöhne galoppieren im europäischen Vergleich davon“, betont Knill. In den vergangenen 15 Jahren seien die Arbeitskosten hierzulande um fast 60 Prozent gestiegen, im Eurozonen-Schnitt waren es „nur“ 41,7 Prozent. In Österreich sind die Löhne im vergangenen Jahr mehr als doppelt so stark gestiegen wie im EU-Vergleich und dreimal so stark wie in Deutschland. Der Wert der Erhöhung liegt in Österreich circa bei 8,9 Prozent, in Deutschland bei 2,9 Prozent. Neben den hohen Lohnkosten sieht Knill die Bürokratie als größten Bremsklotz für das Wachstum.