„Die Frage ist doch, sind es Feiertagsmuslime?“

Jeder Parteivorsitzende seit Werner Faymann wird von der eigenen Partei in die Wüste geschickt, das Rechenchaos rund um Andreas Babler zur Wahl des Parteivorsitzenden tut heute noch körperlich weh, in der Causa Luger wird um die Wette gelogen, die Wiener SPÖ zerpflückt kurz vor der Wahl das Programm des Chefs. Wieso sollte man dieser Sozialdemokratie seine Stimme geben?

Also die Wiener Partei stand und steht immer an der Seite der Bundesparteivorsitzenden und zur Bundespartei. Das haben wir auch schon im EU-Wahlkampf bewiesen. Und es gibt ganz viele Gründe, warum man die SPÖ wählen sollte. Etwa für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der Gesundheitsversorgung und leistbares Wohnen.