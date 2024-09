CL-Kader stehen fest – prominente Namen fehlen

Die Kaderlisten mussten von den 36 teilnehmenden Klubs bis Dienstag bei der UEFA eingereicht werden und wurden am Mittwoch veröffentlicht. Sturm geht mit 24 Kaderspielern in die „Königsklasse“, die Salzburger nominierten 28 Akteure. Sarkaria und Solet haben theoretisch noch bis zum Bundesliga-Transferschluss am Donnerstag Zeit, einen neuen Klub zu finden.