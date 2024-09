Bestellung wirft immer heiklere Fragen auf

Zu den Fakten: Am 15. Juli teilte das Landesmedienzentrum mit, Ferdinand Hochleitner würde mit 1. Oktober das Amt von Peter Rassaerts als Gswb-Chef übernehmen. Am Montag berichtete die „Krone“ als erstes Medium in Salzburg, dass der gebürtige Oberösterreicher als Ex-Co-Boss der OÖ Wohnbau das Finanzamt Linz auf den Plan gerufen hatte. Zwei Jahre ab 2017 stand damals die Gefahr im Raum, dass das Pendant zur größten Salzburger gemeinnüztigen Wohnbaugesellschaft ihre Gemeinnützigkeit verlieren konnte.