Star-Anwalt Tomanek: „Mein Mandant ist unschuldig“

Die Vorwürfe wiegen allerdings schwer: Wie berichtet, plante der 19-Jährige einen Bombenanschlag auf eines der (abgesagten) Taylor-Swift-Konzerte in Wien. Dabei wollte er laut Ermittlungsbehörden so viele Menschen wie möglich in den Tod reißen. Am 8. August wurde Beran A. – nach dem Tipp eines US-amerikanischen Geheimdienstes in Ternitz (NÖ) verhaftet. Dabei wurden auch Chemikalien zum Bombenbau sichergestellt.