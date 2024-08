Bekannte von Beran A. zeichnen völlig wirres Bild

Er habe schon darüber nachgedacht, was dieser damit meine, „aber ich hätte ihm nie zugetraut, dass er in die terroristische Richtung etwas vorhätte“, gab der 15-Jährige an. „Vielleicht sprach da der Dschinn (ein Dämon bzw. Geist in der islamischen Glaubensvorstellung, Anm.) aus ihm“, mutmaßte der Zeuge.