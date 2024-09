Wie wichtig ist Heiraten für Sie?

Wie wichtig ist Ihnen persönlich das Heiraten und die Hochzeitsfeier an sich? Sind oder waren Sie verheiratet? Welche Vorteile sehen Sie darin, eine Ehe einzugehen, welche Nachteile ergeben sich in Ihren Augen vielleicht dadurch?Denken Sie, dass man auch ohne Ehe eine erfüllte und stabile Beziehung führen kann? Schreiben Sie Ihre Gedanken dazu gern unten in die Kommentare!