„Dog Whistling“: Subtile Botschaften für Insider

Dog Whistling könnte man mit dem Nutzen einer Hundepfeife übersetzen. Das klingt zunächst nicht problematisch. Mit einer Hundepfeife ruft man schließlich nur sein Haustier herbei. Doch das Dog Whistling als rhetorische Taktik hat es in sich. Es handelt sich hier um versteckte Botschaften, die nur von der Zielgruppe richtig verstanden werden, während andere sie für harmlos halten. Was es damit auf sich hat und wie man Dog Whistles erkennen und angemessen auf sie reagieren kann, erfahren Sie in diesem Artikel.