Leiche in den USA nach 47 Jahren identifiziert

So stellte sich heraus, dass der 27-Jährige eine Zeit lang in der Nationalgarde gedient hatte. Vieles bleibt aber ein Rätsel – auch die genauen Umstände seines Todes. Die Ermittler damals glaubten an einen Suizid mit Drogen, doch die heutigen Forensiker bezweifeln das, wie der stellvertretende Chef der Gerichtsmedizin im Bezirk Berks der „Washington Post“ (Mittwochausgabe) sagte. Daher gehen die Ermittlungen in dem Fall weiter.